Российский пилот победил в BlancpainGT

Пилот SMP Racing Денис Булатов вместе с Николя Жамону одержали победу в классе "сильвер" на очередном этапе чемпионата кузовных машин серии BlancpainGT в итальянском Мизано.

В абсолютном зачете экипаж российской команды финишировал пятым.

"В целом итальянский уик-энд для нас сложился позитивно, – сказал Булатов после финиша второй гонки. – Уже в первой мой партнер мог даже замахнуться на поул-позишн, но попал в сильный трафик. Потом, увы, были проблемы с электроникой, которые не позволили нам финишировать в лидерах".

Еще один наш экипаж Владимир Атоев и Алексей Корнеев оказался лишь на 17-м месте после серии неприятностей и проблем с техникой. Впрочем, российские пилоты тоже набрали зачетные очки: они стали седьмыми в своем классе.

"Когда призовое место было уже совсем близко, меня ударил Jaguar соперника, – подвел итоги уик-энда Атоев. – Из-за этого мне пришлось лишний раз посетить техническую зону для смены колес, что отобрало немало времени. Если бы не этот прокол колеса, я бы был почти полностью доволен гонкой..."

После гонки в Италии чемпионат берет месячную паузу. Очередной этап – "24 часа Спа-Франкоршам" – пройдет в Бельгии 26-29 июля. На старт от SMP Racing вместе с Булатовым выйдут экс-пилот "Формулы-1" Виталий Петров и британец Майкл Медуоз. Так же от российской команды в суточном марафоне примет участие еще один экипаж в составе хорошо проявившего себя в североамериканских классах Михаила Алешина, Давиде Ригона и Мигеля Молины.