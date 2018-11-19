Немецкая пилотесса, попавшая в аварию, провела на операционном столе более семи часов

Немецкая пилотесса София Флерш провела более семи часов на операционном столе после аварии в гонке "Формулы-3" в Макао. Она не справилась с торможением и на скорости выше 250 км/ч вылетела за пределы трассы, врезавшись в другой болид и зону размещения маршалов и фотографов. В результате инцидента пострадали три человека. Они вместе с Флерш и гонщиком из машины, в которую она врезалась, были доставлены в больницу.

Как сообщает AFP, у 17-летней спортсменки диагностирован перелом позвоночника, однако она в сознании, признаков паралича не наблюдается. Операция в клинике Макао продолжалась более семи часов.