Ковалайнен стал чемпионом серии SuperGT

Бывший пилот "Формулы-1" Хейки Ковалайнен стал чемпионом в серии SuperGT, последняя гонка которой прошла в Мотеги. К заключительному этапу сезона финн с партнером по команде Lexus SARD Кохеи Хирате подходили с десятиочковым отставанием от Цугио Мацуде и Ронни Квинтарелли из команды Nissan. Но в решающей гонке лидеры чемпионата финишировали седьмыми, а Ковалайнен одержал победу.

Это первая победа Ковалайнена в какой-либо серии с 2004 года, когда он выиграл Мировую серию Nissan. В "Формуле-1" финн выступал за "Макларен", "Лотус" и "Кэтерхэм", выиграв одну гонку в Венгрии в 2008 году.