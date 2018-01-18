"Дакар" покинули 40 процентов участников

Ралли-марафон "Дакар" с начала гонки покинули 40 процентов участников, информирует пресс-служба соревнований.

В зачете мотоциклов ралли завершили 52 из 139 участников, в классе квадроциклов – 17 из 49, у внедорожников и SxS – 47 из 103, в классе грузовиков – 17 из 44.

Из 335 участников в гонке пока остались 202 человека.

Из россиян выступления завершили Сергей Карякин (квадроциклы), Иван Шихотаров (внедорожники) и экипаж Антона Шибалова ("КАМАЗ", грузовики).