Виталий Минаков: "Рефери вовремя вмешался и сохранил здоровье сопернику Емельяненко"

Известный российский боец ММА Виталий Минаков в интервью "СЭ" отметил, что судье не было смысла продолжать бой между Александром Емельяненко и Джеронимо Дос Сантосом. Российский боец одержал победу нокаутом в своем первом бое после возвращения на ринг.

- Должен ли судья был продолжить бой?

– Не было никакого смысла его продолжать. Саша очень хорошо попал левым боковым в челюсть. Мондрагон после такого точно бы не восстановился. Кому-то может показаться, что судья рано завершил бой, но дальше у Дос Сантоса бы не было шансов. Бразилец оказался сильно потрясен, это хорошо было видно, когда он стоял на ногах. Он без всего влияния упал на колени после ударов Саши. Дос Сантос вообще не защищался в этот момент, и это говорит о том, что Саша очень здорово попал.

Думаю, рефери вовремя вмешался и сохранил здоровье бразильцу. Если сравнивать с судейством UFC или Bellator, с работой таких признанных рефери как Херб Дин или Большой Джон Маккарти, то они, например, дают больше добивать. Мое мнение – это делается для шоу, на потеху зрителю, чтобы народ немного кайфанул.

Судья в ринге быстро оценивает состояние бойца. Даже если спортсмен еще делает какие-то механические движения, но сам находится в прострации, судья должен останавливать схватку. И рефери всегда в первую очередь ориентируется на взгляд бойца. (Андрей СИЗЯКИН)

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