Вице-президент UFC: "Думаем провести турниры в нескольких городах России"

Вице-президент UFC Дэвид Шоу сказал, что организация планирует проведение турниров по смешанным единоборствам в нескольких городах РФ.

- Первый турнир мы решили провести в Москве, поскольку это крупнейший город страны, - цитирует вице-президента ТАСС. - Здесь находятся многие наши партнеры, здесь сосредоточено большое количество клубов единоборств и, соответственно, бойцов. Но при этом, смотря с перспективой в 2019 и 2020 годы, мы думаем и о других городах. Поскольку нам важно, чтобы UFC был популярен во всей стране, а не только в одном месте.

Первый турнир UFC в России пройдет 15 сентября в московском спорткомплексе "Олимпийский".