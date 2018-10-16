В семье Нурмагомедовых считают, что в драке Хабиба и Конора виноваты оба

Алекс Нурмагомедов, дядя чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова считает, что в драке после боя его племянника с Конором Макгрегором виноваты оба бойца.

– Кто виноват в этой ситуации: Конор или Хабиб?

– Я считаю, что оба. Нельзя говорить, что виноват только один Конор. Это глупо и несерьезно. Да, были моменты, когда Конор затрагивал веру, родителей. Мое мнение – это трогать нельзя. С нашим менталитетом, нашими взглядами на жизнь это нереально. Но даже несмотря на это после окончания боя Хабиб должен был пожать сопернику руку. Я сам ему говорил, что ему нужно было подойти к Конору, обнять его, поблагодарить ирландских болельщиков независимо от того, кто был за него, а кто – против. Таково мое мнение как родного дяди. Спорт должен объединять.

Надо было сказать Конору: "Все, что было до этой минуты, мы забыли. С этой минуты мы друзья. Вы – великая страна Ирландия, мы – великая страна Россия. Давайте жить дружно". А то, что он сделает потом – это уже будет у него на совести. Какой пример мы подаем тем, кто смотрит на нас? Не накажут Хабиба – другие будут повторять то же. Поэтому штраф – это правильно, а увольнение Тухугова – нет. Я считаю, что в UFC начали ущемлять интересы бойцов из России. Они видят, что с каждым днем они прогрессируют, становятся лучше и все больше выигрывают. (Евгений Петров)

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