Тренер Макгрегора: "Конор вырубит Нурмагомедова во втором раунде"

Джон Кавана, тренер Конора Макгрегора, которого на прошлой неделе лишили титула чемпиона UFC в легком весе, отметил, что его подопечный был бы фаворитом в бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Также он выразил надежду, что поединок состоится уже в 2018 году.

– Все идет к тому, что они встретятся друг с другом, – цитирует mmafighting.com Кавана. – Конечно, я наблюдаю за Хабибом. Если он будет стоять перед Конором так же, как перед Барбозой, это плохо кончится, ведь у Конора в руках убойная сила. Мне трудно представить что-либо кроме победы Макгрегора нокаутом. Тем не менее, мы должны быть готовы ко всему.

Я, как фанат этого вида спорта, хотел бы увидеть такое противостояние. Не вижу причин, по которым этот бой не состоится в 2018 году. Надеюсь, это произойдет. Отличный грэпплер против бойца, который хорошо работает в стойке. Думаю, Конор вырубит его во втором раунде.

Напомним, что 7 апреля в Бруклине состоится турнир UFC 223, центральным событием которого станет бой между Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном за титул чемпиона в легком весе.