Тренер: "Емельяненко успешно выполнил все установки в поединке с Сонненом"

Тренер российского бойца Федора Емельяненко Владимир Воронов отметил, что подопечный успешно выполнил все установки в победном поединке с американцем Чейлом Сонненом.

Емельяненко победил Соннена техническим нокаутом (добивание) в конце первого раунда полуфинального поединка Гран-при Bellator в тяжелом весе. Бой прошел в Нью-Йорке и был главным событием вечера.

– Федор свою задачу выполнил, все получилось, – цитирует ТАСС Воронова. -Федор переиграл противника во всех позициях. Спортсмен должен расти всю жизнь, все нормально. Он молодец, выполнил все тренерские установки, бой для него получился очень рабочим.

В финале Емельяненко встретится с американцем Райаном Бейдером.