Тренер Емельяненко: "Федор тренируется три раза в день перед боем с Митрионом"

Российский боец Федор Емельяненко тренируется в трехразовом режиме в рамках подготовки к бою американца Мэтта Митриона. Бой пройдет 24 июня в Нью-Йорке.

– Мы начали тренировки в прошлый понедельник, – приводит ТАСС слова тренера спортсмена Питера Тайссе. – Федор тренируется три раза в день, это занятия по грэпплингу, ММА, бразильскому джиу-джитсу, боксу, кикбоксингу, а также тренировки по общей физической подготовке. Федор чувствует себя очень хорошо, он расслаблен и в хорошем смысле "голоден" во время нашей подготовки.

Бой Емельяненко против Митриона должен был состояться 18 февраля на турнире Bellator 172, однако американский боец отказался от участия в связи с обнаружением камней в почках.