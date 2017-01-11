Тони Фергюсон: "Хабиб, жду тебя в октагоне 4 марта"

Американец Тони Фергюсон в своем твиттере подтвердил готовность драться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Поединок пройдет в рамках шоу UFC 209. При этом официально бой еще не был подтвержден.
"Я сдал тесты USADA и готов ответить. Хабиб, увидимся 4 марта в октагоне. Разберемся с этим раз и навсегда на UFC 209", – написал Фергюсон.
USADA Showed Up & I Responded. See You March 4 @TeamKhabib & We Will Settle This Once & For All Inside a The Octagon At #UFC209 pic.twitter.com/Opu4rsgMAW– Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) 10 января 2017 г.