11:40 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Тони Фергюсон: "Хабиб, жду тебя в октагоне 4 марта"

0
0
0

Американец Тони Фергюсон в своем твиттере подтвердил готовность драться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Поединок пройдет в рамках шоу UFC 209. При этом официально бой еще не был подтвержден.

"Я сдал тесты USADA и готов ответить. Хабиб, увидимся 4 марта в октагоне. Разберемся с этим раз и навсегда на UFC 209", – написал Фергюсон.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ