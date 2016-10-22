Шлеменко победил Гроува в первом американском бою после дисквалификации

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко провел первый бой в США после допингового скандала. В Мемфисе россиянин победил американца Кендалла Гроува. Шлеменко имел преимущество над соперником на протяжении всего поединка, а во втором раунде нанес сокрушительный удар Гроуву, после чего провел добивание. Рефери поединка засчитаел россиянину победу техническим нокаутом.