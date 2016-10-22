Шлеменко победил Гроува в первом американском бою после дисквалификации

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко провел первый бой в США после допингового скандала. В Мемфисе россиянин победил американца Кендалла Гроува. Шлеменко имел преимущество над соперником на протяжении всего поединка, а во втором раунде нанес сокрушительный удар Гроуву, после чего провел добивание. Рефери поединка засчитаел россиянину победу техническим нокаутом.
Основной
//что Шлеменко на допинге постоянном, хотя и суд в США его оправдал, да и нормальным людям ясно, что это была политика//. Человека поймали, осудили, потом снизили дисквалификацию. Только ватники считают себя нормальными и продолжают видеть везде междугородний заговор. Чем у нас в стране пичкают маленькие мозги?
06:10
DR_DRIVE
СЭ, вот что за фигня, про всяких кокош, зюб, мамаш по пять второсортных статей в день пишите, а про нашего бойца пять строчек бреда и люди не сведущие могут подумать о том, что Шлеменко на допинге постоянном, хотя и суд в США его оправдал, да и нормальным людям ясно, что это была политика.
09:30 22 октября