06:13 22 октября | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Шлеменко победил Гроува в первом американском бою после дисквалификации

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Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко провел первый бой в США после допингового скандала. В Мемфисе россиянин победил американца Кендалла Гроува. Шлеменко имел преимущество над соперником на протяжении всего поединка, а во втором раунде нанес сокрушительный удар Гроуву, после чего провел добивание. Рефери поединка засчитаел россиянину победу техническим нокаутом.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Основной

//что Шлеменко на допинге постоянном, хотя и суд в США его оправдал, да и нормальным людям ясно, что это была политика//. Человека поймали, осудили, потом снизили дисквалификацию. Только ватники считают себя нормальными и продолжают видеть везде междугородний заговор. Чем у нас в стране пичкают маленькие мозги?

06:10

DR_DRIVE

СЭ, вот что за фигня, про всяких кокош, зюб, мамаш по пять второсортных статей в день пишите, а про нашего бойца пять строчек бреда и люди не сведущие могут подумать о том, что Шлеменко на допинге постоянном, хотя и суд в США его оправдал, да и нормальным людям ясно, что это была политика.

09:30 22 октября

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