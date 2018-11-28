Рамзан Кадыров: "Объединим "Беркут" и "Ахмат" в одну лигу и обойдем Bellator"

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что Абсолютный чемпионата "Беркут" (АСВ) и Всемирный бойцовский чемпионат "Ахмат" (WFCA) объединят в одну организацию, сообщает ТАСС.

– Если у нас получится, станем вторыми в мире, даже обойдем Bellator, – цитирует Кадырова ТАСС. – Это для нашего региона очень хороший показатель и для России в целом. Хотим объединиться с "Беркутом" (ACB), две лиги объединим.

WFCA создали в 2015 году на базе бойцовского клуба "Ахмат". Организация провела порядка 50 турниров.

ACB существует с 2014 года. На ее счету 90 проведенных соревнований.