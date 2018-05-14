Определился состав сборной России по ММА на чемпионат мира

Команда Северо-Кавказского федерального округа стала первой в командном зачете чемпионата России по ММА, который завершился в Челябинске. Обладатели золотых медалей получили право представлять Россию на чемпионате мира. Ими стали по весовым категориям: до 56,7 кг: Магомедрасул Шейхмагомедов (ЦФО); до 61,2 кг: Касум Касумов (СКФО); до 65,8 кг: Муса Казиханов (ПФО); до 70,3 кг: Ислам Омаров (УрФО), Челябинская область; до 77,1 кг: Шамидхан Магомедов (УрФО), представляет ЯНАО; до 84 кг: Гаджи Омаргаджиев (ЦФО); до 93 кг: Муслим Магомедов (СКФО); свыше 93 кг: Ризван Куниев (СКФО).

Уровнем подготовки спортсменов остался доволен главный тренер сборной России по ММА Геннадий Капшай.

– Каждый год приносит сюрпризы. В этом году у нас "вылетело" два чемпиона Европы и чемпион мира, но вместе с тем появились новые ребята и новые имена, – отметил Капшай. – В сборную зашел чемпион Европы 2016 года Касумов Касум и чемпион мира 2015 года Бахачали Бахачалиев, то есть эти спортсмены вернулись в национальную команду. Остался в команде Ризван Куниев – уже четвертый год, Магомед Шахрутдинов – третий год в команде, некоторые ребята – по два года.

Хотелось бы сказать, что ребята все молодцы, серьезно отработали. Так сложилось, что на чемпионатах Европы и мира нашу команды определяют в красный угол, поэтому мы как хоккеисты взяли себе название "Красная Машина". Скажем так: кому-то – "добро пожаловать в Красную Машину", а кому-то – "добро пожаловать, с возвращением в сборную Союза ММА России".