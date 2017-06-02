Минаков победил Силву техническим нокаутом

Виталий Минаков победил техническим нокаутом Антонио Силву по кличке Бигфут на турнире Fight nights global 68, который проходит в Санкт-Петербурге. Россиянин одолел своего соперника во втором раунде.

На счету Минакова стало 20 побед на профессиональном ринге. Россиянин не имеет ни одного поражения. Силва же проигрывает уже пятый бой кряду.

Напомним, что в 2011 году Силва одержал победу над Федором Емельяненко.