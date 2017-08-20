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Конор Макгрегор: "Чтобы подготовиться ко мне, Мейвезеру надо воскресить Брюса Ли"

Чемпион UFC Конор Макгрегор в преддверии боя с американским боксером Флойдом Мейвезером отметил, что его будущему сопернику было невозможно подобрать похожего на ирландца спарринг-партнера. Поединок пройдет в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье, 27 августа. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию боя Мейвезер – Макгрегор.

- Кто из блойцов похож на меня? Мейвезеру пришлось бы воскресить Брюса Ли, - цитирует Макгрегора  MMA Junkie. - Только он показл бы Флойду то, что он сможет увидеть в моем исполнении. Я не похож на остальных бойцов MMA. И не похож на других боксеров. Я выступаю в собственной лиге и докажу это 26 августа.

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Материалы сюжета: Мейвезер vs Макгрегор: бой века
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