Конор Макгрегор: "Чтобы подготовиться ко мне, Мейвезеру надо воскресить Брюса Ли"

Чемпион UFC Конор Макгрегор в преддверии боя с американским боксером Флойдом Мейвезером отметил, что его будущему сопернику было невозможно подобрать похожего на ирландца спарринг-партнера. Поединок пройдет в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье, 27 августа. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию боя Мейвезер – Макгрегор.

- Кто из блойцов похож на меня? Мейвезеру пришлось бы воскресить Брюса Ли, - цитирует Макгрегора MMA Junkie. - Только он показл бы Флойду то, что он сможет увидеть в моем исполнении. Я не похож на остальных бойцов MMA. И не похож на других боксеров. Я выступаю в собственной лиге и докажу это 26 августа.