Камил Гаджиев: "Хабиб сейчас стоит не меньше миллиона долларов"

Глава промоутерской компании Fight Nights Камил Гаджиев назвал гонорары бойцов в возможном поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором в UFC.

-Конор очень сильно поднял свою собственную планку, подравшись с Мейвезером и заработав 70 миллионов долларов. О таких суммах сейчас в ММА речь, конечно, не идет. Думаю, около пяти миллионов долларов захочет заработать Макгрегор в общей сложности. Хабиб, на мой взгляд, уже тоже стоит не меньше миллиона долларов. Как чемпион он вправе рассчитывать на pay-per-view. Думаю, Хабиб и его менеджмент умеют считать и понимают, что если хорошо заработает UFC, хорошо заработает Макгрегор, то почему не должен хорошо заработать Нурмагомедов? Соответственно, Хабиб - это от миллиона и выше, а Макгрегор - это до пяти. Этот бой станет самым кассовым в истории ММА, но мир смешанных единоборств так быстро развивается, что этот рекорд долго не продержится. Сегодня потенциальные рекордсмены - это Конор и Хабиб, а завтра это могут быть другие люди, - сказал Гаджиев. (Михаил ПОТАПОВ)