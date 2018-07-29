Хабиб Нурмагомедов: "Теперь я смогу наказать Макгрегора"

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отметил, что рад возможности провести бой с Конором Макгрегором. Ирландец избежал тюремного наказания за нападение на автобус россиянина.

- Теперь я смогу устроить показательную казнь в октагоне, - приводит MMA Junkie слова Нурмагомедова. - За все, что ты сделал. Жду тебя и твою команду в Нью-Йорке в ноябре, чтобы покончить с этим раз и навсегда.

Я вымотаю его, заставлю мучиться. Не хочу, чтобы бой был быстрым. Хочу, чтобы он раслпатился за все. Он должен сдаться сам, должен признать свое поражение. Сложно поверить, что это все же произойдет, но жду подписания контракта.

Он в плохой физической форме и плох в борьбе. У него нет ничего, кроме прекрасной левой. Я не дам ее использовать и выиграю бой. Не буду драться как Яквинта.