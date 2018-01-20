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Хабиб Нурмагомедов: "Мой план - победить Фергюсона, а потом сказать Макгрегору: "Эй, вставай в очередь за титулом"

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Россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил о серьезном намерении стать чемпионом UFC по итогам боя против Тони Фергюсона. Напомним, что бой за звание чемпиона UFC в легком весе Нурмагомедов – Фергюсон состоится 7 апреля в Нью-Йорке.

– Тони по-прежнему временный чемпион, но мы с ним будем биться за регулярный титул, – цитирует TSN Нурмагомедова. – Фергюсон хвастается своим поясом, но все понимают, что это не настоящий титул. Мне не нужен поддельный пояс, буду биться за настоящий.

И я не понимаю, почему в СМИ по-прежнему возникают рассуждения о том, нужно ли лишать Макгрегора титула или нет. Конечно, нужно! Теперь Макгрегор должен заслужить титульный бой. Мой план – победить Фергюсона, и если UFC захочет поставить меня на бой с Макгрегором за титул, то ирландец должен заслужить этот поединок. Я скажу Макгрегору: "Эй, вставай в очередь". Таков мой план.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Светлана Морозова

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20:25

SUNDESIGN

Основной Вся Россия за Тони!!-)___________ Родченков тобой бы гордился братан!)..адекватная Россия за Россиянина.

20:18

Основной

Вся Россия за Тони!!-)

18:07