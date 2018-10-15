Хабиб Нурмагомедов мог получить гражданство Украины. Сенсационные подробности

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов мог стать гражданином Украины, заявил в интервью "СЭ" его дядя Алекс Нурмагомедов, который живет в Полтаве.

– Почему не срослось украинским паспортом у Хабиба?

– Мы прикладывали максимум усилий, чтобы Хабиб получил гражданство на Украине. Мы ценим, любим и уважаем Украину и ее народ. Я скажу, что лучше народа нет. Говорят, что родина там, где ты родился. Но я считаю, что родина там, где тебе хорошо. Мы планировали, чтобы Хабиб выступал за Украину, но не смогли этого сделать.

– Была у Хабиба обида из-за отказа в украинском гражданстве?

– Была. Он спрашивал, почему не дают паспорт, почему они так смотрят на эту ситуацию? Я отвечал ему, что не знаю и ничего сделать не могу. Он на свои первые бои летал из Полтавы. Выступал за клуб "Антарес-2000" – это охранная фирма Виктора Криворучко, который долгое время был его спонсором. Потом – за клуб "Combat-DOBRO" в Киеве. Руководил им Эльхан Велиев – президент федерации боевого самбо Украины. Я тогда у него был вице-президентом. А отсюда мы уже отправили Хабиба в Россию, ему дали паспорт, и он улетел. (Евгений Петров)

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