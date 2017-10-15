Геннадий Капшай: "На чемпионате мира российские бойцы показали не только мастерство, но и характер"

Главный тренер сборной России по ММА Геннадий Капшай отметил, что в этом году перед российскими спортсменами не ставилась программа максимум на чемпионат мира. Он также добавил, что россияне показали мастерство и проявили настоящий характер.

– В этот раз на чемпионате мира перед сборной России стояла непростая задача. Ребята стартовали от результатов прошлого года, когда команда завоевала все золотые медали во всех весовых категориях, – сказал Капшай. – Это очень серьезная психологическая нагрузка. Мы очень волновались, справятся ли они с этой ответственностью. Программа максимум не ставилась, но мы рассчитывали завоевать первое общекомандное место и давали соответствующий настрой.



Очень переживал за наших бойцов, в этом году состав сборной полностью обновился, и на чемпионат поехали молодые спортсмены. В прошлом году выступали более "обкатанные" бойцы, которые по два-три года были в составе сборной. Волновались, как новые ребята справятся, выполнят все установки и себя реализуют.

Досадно, когда на отборочном этапе проиграл наш легковес Магомед Даитбегов. Перед тем, кто выступает первым, стоит непростая задача – задать точку отсчета, настрой для выступления команды. Он умелый боец, очень грамотный тактически и физически, выученный, просто немного не справился с эмоциональной составляющей... Переживали все, но если не получилось, значит нужно и за него отработать. И ребята сражались "за себя и за того парня" и отработали по максимуму.



Финальные бои были тяжелые. В целом поднялся уровень спортсменов из других стран, в некоторых весах появились серьезные конкуренты. Но наши ребята показали мастерство и проявили настоящий характер. К финалам разогнались, прочувствовали сам турнир и вкус победы, уверенно добавляли от боя к бою. Продемонстрировали выучку техническую, богатый арсенал, тактическую выучку, плюс прекрасную физическую подготовку.



В очередной раз отмечу заслуги их личных тренеров – низкий поклон вам за ваше терпение и труд. Вы проделали огромную работу при подготовке, а мы в сборной доработали и довели до оптимальной формы. Эта система от клуба до сборной прекрасно работает и не дает сбоев.

Новым чемпионам пожелаю, в первую очередь, долголетия в качестве спортсменов, а если будет получаться, как тренеров. Чтоб вы также могли воспитывать и передавать вашу школу от поколения к поколению. И вместе с вами будем развивать наш вид спорта.