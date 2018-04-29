Федор Емельяненко: "Уверен, что Соннен – хороший человек"

Российский боец ММА Федор Емельяненко выразил уверенность, что его соперник в полуфинале турнира Bellator Чейл Соннен на самом деле является хорошим человеком. По словам спортсмена, американец ведет себя вызывающе ради привлечения внимания к выступлениям.

– Я уверен, что Чейл – хороший человек, – рассказал на канале One Fight Емельяненко. – Когда мы встречаемся в отеле – общаемся достаточно по-дружески. На публике он ведет себя вызывающе. Я думаю, он привлекает внимание к своим выступлениям. Но я знаю его с другой стороны.

41-летний Соннен в четвертьфинале турнира победил американца Куинтона Джексона. Всего на его счету 30 побед и 15 поражений в ММА.

За свою карьеру 41-летний Емельяненко провел 43 боя и победил в 37, 28 из которых – досрочно. Еще один поединок был признан несостоявшимся. В четвертьфинале россиянин одержал победу над американцем Фрэнком Миром, отправив его в нокаут на 48-й секунде боя.

Бой Емельяненко – Соннен Планируется на сентябрь 2018 года. Место проведения – США.