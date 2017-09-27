Федор Емельяненко определился со следующим соперником, бой пройдет в США

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко заявил, что уже знает имя следующего соперника. Поединок в Bellator, скорее всего, пройдет в США. Ранее появлялись слухи о том, что "последний император" проведет бой в рамках новогоднего шоу Rizin FF, но его представитель Юлия Куклина опровергла эту информацию.

- Скажите, наконец, с кем у вас следующий бой?

- Скоро все узнаете.

- А вы уже знаете фамилию соперника?

- Я знаю.

- Недавно вы летали в США...

- Это был, прежде всего, дружеский визит.

- Ваш бой будет в США или в Европе?

- Скорее всего, в США. (Владимир ИВАНОВ)

Напомним, последний бой Емельяненко состоялся в июне этого года. Россиянин потерпел поражение нокаутом от американца Мэтта Митриона. В общей сложности на счету "последнего императора" 36 побед и пять поражений.