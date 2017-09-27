Федор Емельяненко определился со следующим соперником, бой пройдет в США

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко заявил, что уже знает имя следующего соперника. Поединок в Bellator, скорее всего, пройдет в США. Ранее появлялись слухи о том, что "последний император" проведет бой в рамках новогоднего шоу Rizin FF, но его представитель Юлия Куклина опровергла эту информацию.
- Скажите, наконец, с кем у вас следующий бой?
- Скоро все узнаете.
- А вы уже знаете фамилию соперника?
- Я знаю.
- Недавно вы летали в США...
- Это был, прежде всего, дружеский визит.
- Ваш бой будет в США или в Европе?
- Скорее всего, в США. (Владимир ИВАНОВ)
Напомним, последний бой Емельяненко состоялся в июне этого года. Россиянин потерпел поражение нокаутом от американца Мэтта Митриона. В общей сложности на счету "последнего императора" 36 побед и пять поражений.