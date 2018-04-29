Емельяненко – о поединке с Миром: "Пропустил легкий удар – бой прошел не так, как я рассчитывал"

Российский боец ММА Федор Емельяненко заявил, что бой в рамках Гран-при Bellator против американца Фрэнка Мира прошел не так, как он рассчитывал. Спортсмен добавил, что все сложности прошедшей недели, включая визиты ФБР в его номер в отеле, бойцу удалось пережить с божьей помощью.

– Бой прошел не так, как я планировал, ведь легкий удар я пропустил, – заявил на канале One Fight Емельяненко. – Но все закончилось удачно. Фрэнк замечательный боец, думающий, он был на самой вершине, но и сегодня он тоже хорош. Тяжелая неделя – визиты ФБР в мой номер в отеле, проблемы с таможней, – с божьей помощью мне удалось все это пережить.

Напомним, Емельяненко отправил Мира в нокаут на 48-й секунде поединка.