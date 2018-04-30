Дана Уайт: "Если Макгрегор встретится с Нурмагомедовым, то произойдет это в Лас-Вегасе"

Президент UFC Дана Уайт заявил, что если бой Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова все же состоится, то это произойдет в Лас-Вегасе. Уайт добавил, что поединок такого масштаба слишком велик для того, чтобы проводить его России.

– В какой-то момент Хабиб проведет бой в России, но его соперником будет не Конор, – цитирует TMZ Sports Уайта. – Если Макгрегор встретится с Нурмагомедовым, то произойдет это в Лас-Вегасе – такой поединок слишком велик, чтобы проводить его в России.

Нурмагомедов – действующий чемпион организации в легком весе.

Как Хабиб и Макгрегор шли навстречу друг другу