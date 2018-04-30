Дана Уайт: "Если Макгрегор встретится с Нурмагомедовым, то произойдет это в Лас-Вегасе"

Президент UFC Дана Уайт заявил, что если бой Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова все же состоится, то это произойдет в Лас-Вегасе. Уайт добавил, что поединок такого масштаба слишком велик для того, чтобы проводить его России.
– В какой-то момент Хабиб проведет бой в России, но его соперником будет не Конор, – цитирует TMZ Sports Уайта. – Если Макгрегор встретится с Нурмагомедовым, то произойдет это в Лас-Вегасе – такой поединок слишком велик, чтобы проводить его в России.
Нурмагомедов – действующий чемпион организации в легком весе.
ion
Речь не про население и не про размер страны. Речь про рынок и возможность продать бой.
18:44
sanyaxxx1
но население в 2 раза больше)
18:19
wasp00000
Это говорит чувак из страны,территория которой в пять раз меньше!
18:15