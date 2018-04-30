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Дана Уайт: "Если Макгрегор встретится с Нурмагомедовым, то произойдет это в Лас-Вегасе"

Хабиб НУРМАГОМЕДОВ. Фото AFP
Хабиб НУРМАГОМЕДОВ. Фото AFP
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Президент UFC Дана Уайт заявил, что если бой Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова все же состоится, то это произойдет в Лас-Вегасе. Уайт добавил, что поединок такого масштаба слишком велик для того, чтобы проводить его России.

– В какой-то момент Хабиб проведет бой в России, но его соперником будет не Конор, – цитирует TMZ Sports Уайта. – Если Макгрегор встретится с Нурмагомедовым, то произойдет это в Лас-Вегасе – такой поединок слишком велик, чтобы проводить его в России.

Нурмагомедов – действующий чемпион организации в легком весе.

Как Хабиб и Макгрегор шли навстречу друг другу

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КОММЕНТАРИИ (3)
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ion

Речь не про население и не про размер страны. Речь про рынок и возможность продать бой.

18:44

sanyaxxx1

но население в 2 раза больше)

18:19

wasp00000

Это говорит чувак из страны,территория которой в пять раз меньше!

18:15

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