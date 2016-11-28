11:58 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Дагестанцы завоевали все золотые медали чемпионата мира

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Управление по информационной политике администрации главы и правительства Дагестана сообщило, что дагестанцы завоевали все золотые медали официального чемпионата мира по ММА. Турнир прошел в минувшие выходные в Китае.

- Представители Дагестана, выступавшие за сборную России по ММА, завоевали все золотые медали официального чемпионата мира, проходившего с 25 по 27 ноября в китайском Макао, - цитирует ТАСС представителя управления. - В составе российской команды дагестанские спортсмены представляли как Дагестан, так и другие регионы России.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3818746

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