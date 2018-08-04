Бой Нурмагомедов - Макгрегор состоится 6 октября

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) на своей странице в Твиттере объявил о проведении супер-боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Поединок запланирован на 6 октября в Лас-Вегасе в рамках вечера UFC 229.

На этой неделе Макгрегор объявил о своем возвращении в UFC. Спортсмен в течение полутора лет не проводил боев из-за проблем с законом.

Напомним, Конор был участником нападения на автобус с участниками турнира UFC 223 в преддверии проведения шоу, в числе которых был и Нурмагомедов, но избежал тюремного заключения.



