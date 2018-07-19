Андерсон Силва отстранен на год

Американское антидопинговое агентство (USADA) отстранило экс-чемпиона UFC Андерсона Силву на год, информирует ESPN. В его пробе были обнаружены метаболиты метилтестостерона и гидрохлортизиада. Однако комиссия решила, что запрещенные препараты попали в организм 43-летнего спортсмена неумышленно вместе с пищевой добавкой.

Срок дисквалификации начинает отсчет с момента проваленного допинг-теста. Бразилец может вернуться в ММА уже 10 ноября.

Ему грозила 4-летняя дисквалификация за повторное нарушение антидопинговых правил, если бы USADA приняла самое жесткое решение. Ранее 43-летний боец планировал завершить карьеру.