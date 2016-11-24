Александру Емельяненко назначены исправительные работы вместо срока в колонии

Воронежский областной суд назначил российскому бойцу ММА Александру Емельяненко 2 года исправительных работ вместо не отбытого срока в колонии. 19 мая прошлого года Симоновский суд Москвы приговорил Емельяненко к 4,5 года колонии общего режима, признав его виновным в насильственных действиях сексуального характера.

– Два года исправительных работ. Неотбытый срок Емельяненко заменили на исправительные работы, – приводят РИА "Новости" слова пресс-секретаря Воронежского областного суда Лады Петиной.

Наказание боец отбывает в колонии на территории Борисоглебского городского округа в Воронежской области. Решение Борисоглебского городского суда предполагало, что Емельяненко будет проходить исправительные работы в течение 2 лет и 23 дней. Эту просьбу адвоката спортсмена суд рассмотрел 17 октября. Представители колонии и прокуратура не возражали против замены наказания исправительными работами. В постановлении суда указывалось, что потерпевшая не заявила возражений против удовлетворения ходатайства.