Александр Волков 2 сентября проведет бой с голландцем Штруве

Россиянин Александр Волков проведет бой с голландцем Штефаном Штруве в рамках UFC, сообщает ТАСС. Поединок состоится 2 сентября в Роттердаме.

Штруве ранее побеждал нынешнего чемпиона UFC хорвата Стипе Миочича, бразильца Антониу Бигфута Силву и его соотечественника Антониу Родрига Ногейру. Всего в его активе 28 побед и восемь поражений в ММА.

Волков, являющийся бывшим чемпионом Bellator, дебютировал в UFC победами над Тимоти Джонсоном и Роем Нельсоном. Всего на его счету 28 побед и шесть поражений в ММА.