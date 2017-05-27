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Александр Волков 2 сентября проведет бой с голландцем Штруве

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Россиянин Александр Волков проведет бой с голландцем Штефаном Штруве в рамках UFC, сообщает ТАСС. Поединок состоится 2 сентября в Роттердаме. 

Штруве ранее побеждал нынешнего чемпиона UFC хорвата Стипе Миочича, бразильца Антониу Бигфута Силву и его соотечественника Антониу Родрига Ногейру. Всего в его активе 28 побед и восемь поражений в ММА.

Волков, являющийся бывшим чемпионом Bellator, дебютировал в UFC победами над Тимоти Джонсоном и Роем Нельсоном. Всего на его счету 28 побед и шесть поражений в ММА.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4288044

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