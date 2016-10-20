Александр Михайлин: "Мне гораздо комфортнее и проще работать с личным тренером"

Четырехкратный чемпион мира Александр Михайлин в интервью "СЭ" рассказал, что ему комфортнее работать с личным тренером. Также он признался, что на борцовские сборы сборной России поедет с удовольствием, а на остальные – нет.

– В статусе члена сборной России для меня важна именно возможность участвовать в турнирах, - отметил Михайлин. - Что касается тренировочного процесса, то к этой части всегда были определенные вопросы. Все спортсмены разные, и некоторым больше подходят сборы – их это организовывает, а кому-то – самостоятельная подготовка. Я всегда относился ко вторым. Мне гораздо комфортнее и проще работать с личным тренером. Тем более сейчас мы занимаемся с целой командой по ОФП, которую я считаю профессиональной.

Вот на борцовские сборы поеду с удовольствием, тут даже говорить нечего. А на остальные – особого смысла для себя не вижу. Конечно, если мне скажут, что это обязательная часть, – деваться некуда. Но был бы счастлив продолжать подготовку в нынешнем режиме.