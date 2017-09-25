Александр Емельяненко: "Я особо не слежу за другими боями"

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отметил, что после тренировок и боев предпочитает отдыхать от профессии.

– Я особо не слежу за другими боями, потому что хочется отдохнуть, ведь у меня постоянно работа, – сказал для пресс-службы бойцовского клуба "Ахмат" Емельяненко. – Куда-то приходишь отдохнуть, и все начинается с потусторонних разговоров, но позже все равно переключается на меня, задают вопросы касаемо моей карьеры. Чтобы людей не обидеть надо отвечать, слово за слово и вновь получается, что весь вечер говорим о работе. Весь день тренировки, плюс сам о чем-то думаешь, постоянно в рабочем режиме. Поэтому приходить и осознанно забивать себе голову просмотром телевизора или новостями – это будет просто перебор. Поэтому я стараюсь отдохнуть от всего этого.