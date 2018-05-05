Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко не планирует выступать в UFC и не получал предложений от данной организации. UFC планирует провести первый турнир в России в сентябре нынешнего года. Емельяненко ближайший бой проведет 5 мая в Екатеринбурге против бразильца Габриэля Гонзаги.

- Нет, предложений не поступало, - цитирует ТАСС Емельяненко. - Мне бы сейчас не хотелось с UFC заключать контракт. Они, во-первых, если подписывают, то эксклюзивный контракт - дерешься только там и больше нигде не имеешь права выступать. Сейчас же я могу выступать в нескольких промоушенах и проводить большее количество боев, которые мне не сможет предоставить UFC.

Если бы UFC проводили шесть турниров в год в России, я бы с удовольствием подписал бы с ними контракт. А подписать с ними контракт на три года, и они из этих трех лет проведут два турнира в России - это мне не интересно.

Поединок Емельяненко - Гонзага состоится 5 мая. Емельяненко возобновил карьеру в сентябре прошлого года после трехлетнего перерыва, в конце ноября 2016-го он вышел из Борисоглебской колонии Воронежской области, где отбывал срок за насильственные действия сексуального характера. Всего на его счету 26 побед и семь поражений.