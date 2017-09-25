Александр Емельяненко: "Бокс потихонечку умирает"

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в преддверии боя с Джеронимо Дос Сантосом, который состоится в Москве 27 сентября, отметил, что в будущем может выступить и по правилам бокса.

- Сначала мне надо наверстать упущенное в смешанных единоборствах, и только потом распыляться на другие виды спорта. А вообще, можно и побоксировать, - цитирует Емельяненко mk.ru. - Также я хорошо борюсь, могу и там выступить. Но я не вижу в этом смысла, хочу как можно чаще выступать в MMA.

- Бокс умирает?

- Потихонечку да. Он становится не настолько зрелищным и интересным.

- Сам себя изжил или смешанные единоборства смещают?

- И то, и другое. Плюс нет личностей, которые тянули бы его. Это давным-давно бизнес.

- Возможен вариант вашего выступления по боевому самбо?

- Возможен. Однако для меня это как хобби. Не знаю, на каком уровне сейчас боевое самбо и соперники. Но когда мы приезжали на соревнования, начиная с чемпионата России, либо я, либо Федя, то все заявленные спортсмены в нашей весовой категории уже не рассматривали первое место. Понимали, что здесь – не судьба.