Дмитрий Назаров: "99 процентов не знают, что такое ОПГ "Ромашка"

Известный актер, болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров критически отозвался о болельщиках, обвиняющих его и капитана команды Дениса Глушакова в увольнении Массимо Карреры. Итальянец был отправлен в отставку в октябре, ему на смену пришел Олег Кононов.

– Часть болельщиков считает Карреру жертвой заговора во главе с Глушаковым.

– Еще пишут – Назаров. Всех врагов они перечислили – Глушаков, Назаров, Измайлов, Родионов, Федун…

– Ребров еще, ОПГ "Ромашка".

– 99 процентов из пишущих не знают, что такое ОПГ "Ромашка". Они не представляют, откуда это взялось. (Александр Львов)

Полностью интервью Назарова