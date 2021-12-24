Аленичев не включил футболистов в пятерку лучших спортсменов года

100 журналистов и колумнистов «СЭ» определили лучшего спортсмена России-2021. Им стал теннисист, первая ракетка России Даниил Медведев.

Колумнист нашей газеты Дмитрий Аленичев в пятерку лучших спортменов года не включил ни одного футболиста.

Лучшим спортменом года, по версии экс-капитана и тренера «Спартака», является легкоатлетка Мария Ласицкене, которая стала победительницей Олимпиады в Токио в прыжках в высоту.

На второе место победитель Лиги чемпионов и Кубка УЕФА поставил гимнаста Никиту Нагорного, который на Олимпиаде-2020 завоевал три медали (золото в командном первенстве и две бронзы в личном многоборье и перекладине).

Полностью пятерка лучших спортсменов года по версии Аленичева, который является амбассадором БЕТСИТИ, выглядит так: 1. Ласицкене. 2. Нагорный. 3. Далалоян. 4. Рылов. 5. Великая.

Командой года для Аленичева стала сборная России по пляжному футболу, а лучшим тренером стал наставник пляжной сборной Михаил Лихачев. Лучшим легионером стал хоккеист Гудачек. Открытием года гимнастка Ангелина Мельниковаа. Разочарованием года для Аленичева стал матч «Зенит» — «Спартак» (7:1).

Подробно о лучших спортсменах и тренерах года по версии журналистов и колумнистов «СЭ» читайте в статье на нашем сайте.