Алла Шишкина назвала сборную России на Евро-2020 разочарованием года

100 журналистов и колумнистов «СЭ» определили лучшего спортсмена России-2021. Им стал теннисист, первая ракетка России Даниил Медведев.

Российская синхронистка Алла Шишкина, которая является колумнистом «СЭ», составила свой топ-5 лучших спортсменов гола: 1. Ромашина. 2. Мельникова. 3. Рылов. 4. Калина. 5. Жданов.

Командой года Шишкина назвала сборную России по синхронному плаванию, тренером года Михаила Лихачева (наставник сборной России по пляжному футболу). Открытием года Шишкина считает гимнастку Викторию Листунову.

В рубрике «Разочарование года» она указала сборную России по футболу, которая провалилась на Евро-2020.

Подробно о лучших спортсменах и тренерах года по версии журналистов и колумнистов «СЭ» читайте в статье на нашем сайте.