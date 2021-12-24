Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ
Итоги года

Олег Иванов назвал «Спартак» командой года

09:15
Теги:

100 журналистов и колумнистов «СЭ» определили лучшего спортсмена России-2021. Им стал теннисист, первая ракетка России Даниил Медведев.

Даниил Медведев&nbsp;&mdash; чемпион&nbsp;US Open-2021. Лучший спортсмен России-2021. Медведев — №1!

Полузащитник «Уфы» Олег Иванов, который является колумнистом «СЭ», лучшим спортсменом гола выбрал хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина. На второе место он поставил Медведва.

Полностью пятерка лучших спортсменов года от Иванова выглядит так: 1. Овечкин. 2. Медведев. 3. Рублев. 4. Ласицкене. 5. Рылов.

Командой года Иванов выбрал «Спартак», а тренером года — экс-наставника красно-белых Руя Виторию. Лучшим легионером стал Клаудиньо из «Зенита», а открытием года нападающий «Уфы» Гамид Агаларов.

Подробно о лучших спортсменах и тренерах года по версии журналистов и колумнистов «СЭ» читайте в статье на нашем сайте.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Александр Шпак нокаутировал Никиту Джигурду на турнире промоушена «Наше Дело»
Китайские СМИ оценили большую пресс-конференцию Путина
4
7
Реклама