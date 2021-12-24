Олег Иванов назвал «Спартак» командой года

100 журналистов и колумнистов «СЭ» определили лучшего спортсмена России-2021. Им стал теннисист, первая ракетка России Даниил Медведев.

Полузащитник «Уфы» Олег Иванов, который является колумнистом «СЭ», лучшим спортсменом гола выбрал хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина. На второе место он поставил Медведва.

Полностью пятерка лучших спортсменов года от Иванова выглядит так: 1. Овечкин. 2. Медведев. 3. Рублев. 4. Ласицкене. 5. Рылов.

Командой года Иванов выбрал «Спартак», а тренером года — экс-наставника красно-белых Руя Виторию. Лучшим легионером стал Клаудиньо из «Зенита», а открытием года нападающий «Уфы» Гамид Агаларов.

Подробно о лучших спортсменах и тренерах года по версии журналистов и колумнистов «СЭ» читайте в статье на нашем сайте.