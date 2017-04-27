Владимир Крикунов: "На этот чемпионат мира другой задачи, кроме золота, стоять не может"

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов отметил, что национальная команда на предстоящем чемпионате мира должна ставить единственную цель – золотые медали. Турнир пройдет с 5 по 21 мая в двух странах – во Франции и Германии (в Париже и в Кельне).

– Сейчас уже прошли те скромные времена, когда второе или третье место считалось успехом, – отметил Крикунов. – На этот чемпионат мира другой задачи, кроме золота, стоять не может. Наша молодежь должна впитать и выработать психологию победителя.