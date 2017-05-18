Вацлав Сикора: "Шансы России и Чехии - 50 на 50"

Бывший главный тренер СКА и "Северстали" Вацлав Сикора считает, что четвертьфинальная встреча сборных России и Чехии на чемпионате мира по хоккею-2017 будет посвящена борьбе российских нападающих с чешской обороной.

– Чешская команда должна улучшить начало каждой игры, – сказал Сикора. – В нескольких встречах пропускали, и потом было трудно отыграться. Последнюю игру со Швейцарией начали очень плохо. Хоть после перерыва улучшили игру, но забить не смогли. Еще одна проблема – от нападающих из НХЛ ожидали больше голов, но пока не получается. Россияне очень сильны в атаке, и нам будет очень тяжело. Вся команда должна играть очень дисциплинированно и старательно, и не дать возможность российским спецбригадам, которые очень эффективны на этом турнире.

– При этом и чехи – третьи по реализации большинства и вторые по игре в меньшинстве.

– Они действительно выглядят неплохо в неравных составах, но в последних матчах не удавалось реализовать лишнего. Посмотрим, завтра – новый день и новая встреча.

– Удастся ли чехам сдержать российскую атаку?

– Я думаю, что вся игра будет посвящена борьбе между русскими нападающими и чешской обороной. Россияне очень сильны в атаке, там много мастеровитых игроков, которые могут сами организовать момент и забить. Посмотрим, кто сыграет в воротах сборной Чехии.

– Кто вам больше понравился: энхаэловец Мразек или привыкший к европейским площадкам Францоуз?

– На мой взгляд, сыграет Францоуз, который показал себя лучше Мразека. Если у Павла будет хороший день и здорово сыграет оборона, это даст чешской команде шанс победить.

– Чем может закончиться противостояние?

– Считаю, что шансы 50 на 50. Ожидаю прекрасного хоккея. Когда встречаются Чехия и Россия, на льду много эмоций. Буду болеть за чешскую команду. Для меня это особенный матч. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Матч сборных России и Чехии состоится сегодня, 18 мая. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию четвертьфинала Россия – Чехия. Видеотрансляция матча Россия – Чехия начнется в 17.15 здесь.

Россия - Чехия: онлайн