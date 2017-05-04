Сергей Мозякин: "Хотелось бы сыграть на ЧМ с Зариповым"

Капитан сборной России Сергей Мозякин отметил, что ему комфортно играть в одном звене с Владимиром Ткачевым. Также он признался, что пока не знает, кто будет третьим в их звене на чемпионате мира-2017.

– Расстраиваться, что в сборной играю не с Яном Коваржем, было бы странно – если не ошибаюсь, мы никогда не играли в сборной, – цитирует "Р-Спорт" Мозякина. – С Зариповым, конечно, хотелось бы в Германии сыграть, но это выбор тренера, меня все устраивает. Данис удачи мне пожелал перед отъездом, но клюшку своего бренда пока не подарил. Ткачев тоже хорошо понимает хоккей, мне приятно с ним играть.

Кто будет третьим у нас в звене – Любимов или Барабанов – пока не знаю. С Барабановым мы вообще не играли еще. Тяжело с чем-то связывать, чемпионат все покажет. Да и не может быть связка идеальной, когда сыграли только два матча. Думаю, по ходу чемпионата мы сыграемся. Кто будет третьим в звене, я не знаю.

Может быть, то, что начинаем со шведами, это даже к лучшему – сразу хорошая проверка. Тем более, мы играли с ними в Стокгольме, многое знаем. В общем, игра покажет. Швеция всегда была сильным соперником, с ними всегда нелегко. Мобильная, катающаяся команда, с ними тяжело играть. Мы неплохо с ними играли. Нужно убрать свои ошибки и все будет нормально.