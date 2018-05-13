Сборная США разгромила Норвегию на чемпионате мира

В матче группового турнира чемпионата мира сборная США одержала победу над командой Норвегии (9:3).

В составе победителей дубль сделал Патрик Кейн. Американцы с 16-ю очками на данный момент лидируют в группе В. У норвежцев три очка и седьмое место.

Чемпионат мира

Группа В

Норвегия" - США - 3:9 (0:3, 1:4, 2:2)

Голы: Кейн - 4 (бол., Макэвой, Аткинсон), 8:24 - 0:1. Кейн - 5 (бол., Дебринкэт, Аткинсон), 12:18 - 0:2. Макэвой - 3 (Дебринкэт), 15:25 - 0:3. Ларкин - 3 (бол.), 21:03 - 0:4. Форсберг - 1 (Линдстрем), 27:00 - 1:4. Мартинес - 1 (Ларкин), 30:38 - 1:5. Ли - 3 (Ларкин, Годро), 36:40 - 1:6. Аткинсон - 5 (Дженсен, Кейн), 39:08 - 1:7. Уайт - 2 (Бонино, Мерфи), 42:50 - 1:8. М. Улимб - 1 (бол., Бонсаксен, Холес), 46:05 - 2:8. М. Улимб - 2 (Линдстрем, Булль), 47:09 - 3:8. Пионк - 2 (Бонино, Крайдер), 57:27 - 3:9.

Вратари: Хауген (Хеукеланн, 30:38) - Кинкейд (Дарлинг, 40:00).

Штраф: 10 - 22.

Броски: 26 (8+8+10) - 48 (18+14+16).

Судьи: Верли, Гофман.

13 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.

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