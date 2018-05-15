Сборная Финляндии обыграла США и вышла в плей-офф ЧМ с первого места в группе

Сборная Финляндии в заключительном матче группового турнира чемпионата мира-2018 в Дании обыграла команду США (6:2). Благодаря этой победе финны обошли американцев в турнирной таблице группы B и вышли в плей-офф турнира с первого места.

Хет-триком в составе победителей отметился Себастьян Ахо, еще по одной шайбе в ворота американцев отправили Микко Рантанен, Марко Анттила и Каспери Капанен. У проигравших точные броски на счету Патрика Кейна и Дерека Райана.

В 1/4 финала чемпионата мира сборная Финляндии сыграет с Швейцарией, которая в параллельной встрече обыграла Францию (5:1). Встреча состоится 17 мая.

Чемпионат мира

Группа В

Финляндия - США - 6:2 (2:0, 1:0, 3:2)

Голы: Ахо - 7 (Савинайнен), 10:17 - 1:0. Ахо - 8 (Нутиваара), 17:15 - 2:0. Рантанен - 4 (Нутиваара, Гранлунд), 37:51 - 3:0. Анттила - 2 (Маннинен), 47:42 - 4:0. Кейн - 6 (бол., Макэвой), 51:33 - 4:1. Капанен - 3 (бол., Толванен, Савинайнен), 53:57 - 5:1. Райан - 4 (Кейн, Крайдер), 54:44 - 5:2. Ахо - 9 (п.в., Кивисте), 56:45 - 6:2.

Вратари: Сятери - Кинкейд (51:18 - 51:33, 55:16 - 56:45).

Штраф: 8 - 10.

Броски: 36 (12+12+12) - 37 (15+8+14).

Судьи: Айверсон, Шеквист.

15 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.​

Расписание матчей и турнирное положение команд //

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