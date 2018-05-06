Чемпионат мира

17:15 | Хоккей — Чемпионат мира

Россия стартовала на ЧМ с двух сухих побед во второй раз


Сборная России в двух стартовых матчах чемпионата мира в Дании победила Францию и Австрию с общим счетом 14:0.

Всего во второй раз россияне начали турнир с двух сухих побед, а разность шайб по итогам первых двух туров стала третьей в истории.

В 1994 году команда Бориса Михайлова выиграла два матча с разностью "+16", а в 2007-м команда Вячеслава Быкова с разностью "+15". (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие старты сборной России на чемпионатах мира

Год

Страна

Тренер

Соперники

Шайбы

1994

Италия

Борис МИХАЙЛОВ

Великобритания – 12:3, Италия – 7:0

19-3

2007

Россия

Вячеслав БЫКОВ

Дания – 9:1, Украина – 8:1

17-2

2018

Дания

Илья ВОРОБЬЕВ

Франция – 7:0, Австрия – 7:0

14-0

2001

Германия

Борис МИХАЙЛОВ

Италия – 7:0, Норвегия – 4:0

11-0

2002

Швеция

Борис МИХАЙЛОВ

Словения – 8:1, Австрия – 6:3

14-4

2006

Латвия

Владимир КРИКУНОВ

Казахстан – 10:1, Белоруссия – 3:2

13-3

1995

Швеция

Борис МИХАЙЛОВ

Италия – 4:2, Швейцария – 8:0

12-2

2009

Швейцария

Вячеслав БЫКОВ

Германия – 5:0, Франция – 7:2

12-2

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