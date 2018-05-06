Россия стартовала на ЧМ с двух сухих побед во второй раз

Сборная России в двух стартовых матчах чемпионата мира в Дании победила Францию и Австрию с общим счетом 14:0.

Всего во второй раз россияне начали турнир с двух сухих побед, а разность шайб по итогам первых двух туров стала третьей в истории.

В 1994 году команда Бориса Михайлова выиграла два матча с разностью "+16", а в 2007-м команда Вячеслава Быкова с разностью "+15". (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие старты сборной России на чемпионатах мира

Год Страна Тренер Соперники Шайбы 1994 Италия Борис МИХАЙЛОВ Великобритания – 12:3, Италия – 7:0 19-3 2007 Россия Вячеслав БЫКОВ Дания – 9:1, Украина – 8:1 17-2 2018 Дания Илья ВОРОБЬЕВ Франция – 7:0, Австрия – 7:0 14-0 2001 Германия Борис МИХАЙЛОВ Италия – 7:0, Норвегия – 4:0 11-0 2002 Швеция Борис МИХАЙЛОВ Словения – 8:1, Австрия – 6:3 14-4 2006 Латвия Владимир КРИКУНОВ Казахстан – 10:1, Белоруссия – 3:2 13-3 1995 Швеция Борис МИХАЙЛОВ Италия – 4:2, Швейцария – 8:0 12-2 2009 Швейцария Вячеслав БЫКОВ Германия – 5:0, Франция – 7:2 12-2

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