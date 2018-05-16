Рикард Гренборг: "Уверен, что матч России и Канады получится крутым"

Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг подвел итоги победы над сборной России (3:1) в рамках группового этапа чемпионата мира в Дании. Напомним, Швеция выиграла группу и в четвертьфинале сыграет с Латвией. России досталась Канада.

– 14 лет вы не побеждали Россию на чемпионатах мира.

– Ну, соперник-то очень сильный. Об этом говорят сами эти результаты. Но мы обыграли их на Кубке мира. В прошлом году проиграли только в серии буллитов. И в последние пару лет наши матчи были очень упорными. Как, собственно, и сегодняшняя игра. Которая могла повернуться в любую из сторон. И мы, конечно, рады тому, что прервали серию.

– Довольны, что избежали встречи с Канадой?

– Это не имело особого значения. Хотя я уверен, что матч России и Канады получится крутым. Даже не сомневаюсь в этом. С кем бы ты ни играл в четвертьфинале – должен быть к этому готов. На Олимпиаде мы это прочувствовали. Играть нам с Латвией. И мы будем готовы.

– Если сравнить сборные России Олега Знарка и Ильи Воробьева, что бы вы отметили?

– У сборной России сейчас сильный штаб. Они хорошо поработали. Очевидно, что они разбирали нашу игру. Скаутинг поработал. Но и мы разбирали их. Матч порой напоминал партию в шахматы. Российская команда определенно хорошо управляема.

– Сборная Швеции много удалялась.

– Мы получили несколько дурацких удалений. Особенно первые два были глупыми. Думаю, у парней просто желание било через край, отсюда и эти штрафы. Ну, и некоторые ребята только что прилетели, еще недавно играя в плей-офф НХЛ. А здесь другой уровень судейства. Оно немножко другое. И нам нужно приспособиться, держать клюшки на льду, быть умнее в некоторых ситуациях. Извлечь из этого урок.

– Как вы думаете, сыграете ли еще раз с Россией на этом чемпионате мира?

– Почему бы и нет? Будет еще один отличный матч. (Игорь ЕРОНКО)

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