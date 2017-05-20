Рене Фазель: "Возможно, посещаемость четвертьфинала России в Кельне была бы выше, чем в Париже"

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель подчеркнул, что делегация России с пониманием отнеслась к необходимости проводить четвертьфинальную игру чемпионата мира по хоккею-2017 с Чехией в Париже.

– Еще до начала чемпионата мира были известны условия, – сказал Фазель. – Если бы Россия выиграла у США – осталась бы в Кельне. А так нам нужно было менять раздевалки. Да, вероятно, в Кельне посещаемость была бы повыше, и России было бы удобнее, но в любом случае никто не жаловался, никаких вопросов и возражений не возникло.