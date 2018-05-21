Рене Фазель: "В следующем году начнем чемпионат мира 10 мая. Это самый поздний старт за последние годы"

Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал, когда стартует чемпионат мира 2019 года. Турнир пройдет в Словакии.

- Большинство внутренних чемпионатов за океаном и в Европе заканчиваются в начале апреля. И не совсем правильно заставлять игроков, которые и так провели тяжелые сезоны, ждать еще полтора месяца до чемпионата мира. Это будет слишком хорошей для них причиной отказаться от участия. В следующем году мы начнем мировое первенство в Словакии 10 мая, - цитирует президента ТАСС. - Это самый поздний старт, который мы делали в последние годы. Это вопрос баланса, он должен быть всегда и во всех сферах жизни.

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