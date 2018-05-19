Павел Буре: "Высокая конкуренция в КХЛ поможет сборной России играть на высоком уровне на чемпионатах мира и Олимпиадах"

Бывший форвард сборной России Павел Буре считает, что для прогресса сборной России нужна высокая конкуренция в КХЛ. Он отметил, что это поможет команде показывать хороший хоккей на главных турнирах (чемпионатах мира и Олимпиадах)

- Что касается конкуренции в КХЛ, то, конечно, чем меньше команд, тем больше квалифицированных игроков будет играть, - цитирует Буре "Р-Спорт". - Если будет больше равных по силе команд, то и борьба будет упорнее, а растешь ты только тогда, когда играешь с равным или более сильным. Это, естественно, потом скажется и на сборной, так как есть 4-летний план подготовки к Олимпиаде-2022. Если будет конкуренция в КХЛ, то ребята будут приобретать опыт, который поможет им играть на высоком уровне на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

На чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до 1/4 финала, где уступила сборной Канады (4:5 ОТ).

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