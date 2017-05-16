Олег Знарок: "Люди устают - отсюда и ошибки"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после поражения в матче чемпионата мира по хоккею-2017 от США (3:5) заявил, что его команде не хватило сил в сегодняшней встрече. Также он рассказал о перестроениях по ходу игры, передает из Кельна спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Как объясните ошибки при второй и третьей шайбах американцев.

– Усталостью. Мы полпериода оборонялись, люди устают, отсюда и ошибки. Если бы удалений было меньше, мы чувствовали бы себя лучше физически. Возможно, не совершили бы глупых ошибок при втором и третьем голах.

– Как здоровье Телегина?

– С ним все нормально.

– Почему разладилось большинство в третьем периоде?

– Три раза разыгрывали лишнего, один реализовали. Процент неплохой. В решающий момент игры и "один в ноль" выходили.

– Кузнецова переводили к Кучерову и Наместникову в порядке эксперимента?

– Игра не клеилась. Нужно было что-то менять.

– Скажется ли возможный переезд в Париж на силах хоккеистов.

– Наверное, переезд – вещь не простая.

– Для изменения ситуации нужен только отдых?

– У нас и так все было неплохо.