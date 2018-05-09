Нино Ниддеррайтер: "Надеюсь, что мы получим Капризова раньше, чем через два года"

Нападающий сборной Швейцарии Нино Нидеррайтер – о Павле Дацюке, Кирилле Капризове и Артеме Анисимове. Швейцарцы играют в группе А чемпионата мира вместе со сборной России.

– У России полно мастеров. Дацюк – по-прежнему феноменален. Капризов отличный игрок. Наш проспект, "Миннесоты Уайлд". Знаком с Анисимовым. Мы тренировались вместе летом в Швейцарии. В общем, я многих ребят из сборной России знаю. Знаю, насколько они талантливы, насколько мастеровиты. Это мощная команда. Будет веселый матч.

– Ждете Капризова в "Миннесоте" через два года?

– Надеюсь, что мы получим его раньше. Классный нападающий. Он бы и уже в следующем сезоне очень нам пригодился. Сразу бы заиграл. Посмотрим, как оно выйдет. (Игорь ЕРОНКО)

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